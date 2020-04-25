Салехард, , 09:21 — REGNUM На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26, сообщили 25 апреля в Единой диспетчерской службе.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от месторождения «Русское».

На борту вертолета находились восемь человек, есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате трагедии погибли четыре человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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