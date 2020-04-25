Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге столкнулся автобус общественного транспорта и такси. В результате ДТП произошло возгорание автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM, тревожный сигнал поступил в 07:34 по местному времени. На тушение пожара прибыли две машины и семь спасателей, которые справились с огнём за девять минут. Пассажиры автобуса эвакуировались из горящего транспорта самостоятельно, тем не менее, в дорожном происшествии есть пострадавшие. Им оказали помощь вызванные на место происшествия медики скорой помощи.

По данным ГИБДД пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса, водитель такси и его пассажир.