Змеиногорск, Алтайский край, , 09:09 — REGNUM В связи с введённым в Змеиногорском районе карантине из-за вспышки SARS-CoV-2, сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели санитарную обработку нескольких объектов в самом Змеиногорске. Как сообщили сегодня, 26 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, дезинфекции подвергли места массового пребывания людей, здание городской администрации и объекты транспортной инфраструктуры.

Змеиногорск. Здание администрации МЧС

Санитарная обработка Змеиногорска МЧС

«К выполнению задачи были привлечены пять человек личного состава, две единицы техники. Для обработки использовалось вещество диацил, специально предназначенное для дезинфекции поверхностей», — пояснили в МЧС.

Спасатели, которые занимались санобработкой в Змеиногорске МЧС

Накануне спасатели организовали работу по оповещению населения о необходимости полной самоизоляции и запрете на въезд и выезд из города.

Из-за вспышки коронавируса пришлось вводить карантин в Звеиногорске МЧС

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 26 апреля выявили 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки круг зараженных сотрудников Корбалихинского рудника (пригород Змеиногорска) стал больше сразу на 51 человека.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был вынужден ввести карантин.

Алтайские спасатели в Змеиногорске МЧС

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