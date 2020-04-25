Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 08:56 — REGNUM В Забайкальском крае, где уже выявлено 90 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, сложилась непростая ситуация с грузоперевозками в Китай. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина, из-за того, что китайская сторона ограничила работу грузового направления, у МАПП «Забайкальск» сейчас скопилось сейчас более 380 большегрузов, а время действия этого ограничения неизвестно.

«Просьба всем водителям, которые планируют пересечь границу на пункте пропуска принимать данный факт во внимание и не пытаться пересечь границу. Граница с Китаем закрыта также и для граждан КНР», — пояснил чиновник.

Между тем, по данным УМВД России по Забайкальскому краю, в настоящее время прорабатывается вопрос о правовом ограничении периода нахождения транзитного автотранспорта на территории Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке число выявленных граждан, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 23 апреля выросло на 129 человек.

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