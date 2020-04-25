Минск, , 08:36 — REGNUM Недалеко от деревни Дубинцы Вороновского района Белоруссии сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

О схроне с оружием было сообщено сотрудникам Вороновского отделения внутренних дел вечером 23 апреля, когда они были на вызове в деревне Пашковиви, где произошел конфликт меду двумя местными жителями. В ходе разбирательств один из участников конфликта сообщил сотрудникам правоохранительных органов о тайнике с оружием, который находится в лесном массиве возле деревни Дубинцы.

В указанном месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили и извлекли из земли пластиковую емкость. В емкости находились «охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и другие опасные предметы», сообщили в ведомстве.

Арсенал с оружием изъяли. По данному факту проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Костромской области на свалке обнаружили боевую гранату Ф-1.