Киев, , 08:25 — REGNUM Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения затронули почти 20 тыс. гектаров территории, заявила председатель агентства зоны отчуждения Екатерина Павлова, сообщил телеканал 112.ua.

«Мы можем констатировать, что огонь прошел почти 20 тысяч гектаров, но в эти гектары входят территория, пострадавшая от пожаров в 2015 году. Это пепелище, — к сожалению, за эти годы ничего не было сделано, — и оно загорелось, как спички, когда пришёл пожар», — рассказала она.

Павлова добавила, что леса занимали примерно 30% выжженной территории, а остальное — поля, трава и озёра.

Глава агентства зоны отчуждения отметила, что в будущем специальная группа проанализирует ущерб, нанесённый огнём животному миру зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2020 в зоне отчуждения всё ещё продолжалось тушение пожаров, которые возникли ещё 4 апреля. В работах участвует более тысячи человек, техника, включая пожарную авиацию.

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