Киев, 25 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения затронули почти 20 тыс. гектаров территории, заявила председатель агентства зоны отчуждения Екатерина Павлова, сообщил телеканал 112.ua.
Павлова добавила, что леса занимали примерно 30% выжженной территории, а остальное — поля, трава и озёра.
Глава агентства зоны отчуждения отметила, что в будущем специальная группа проанализирует ущерб, нанесённый огнём животному миру зоны.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2020 в зоне отчуждения всё ещё продолжалось тушение пожаров, которые возникли ещё 4 апреля. В работах участвует более тысячи человек, техника, включая пожарную авиацию.
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