Южно-Сахалинск, , 08:00 — REGNUM Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла высотой до 3 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км», — отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что в Северо-Курильске и других населенных пунктах острова не зафиксировали выпадения пепла. Угрозы для жителей Парамушира нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф от извержения протянулся на северо-восток от вулкана на пять километров.

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