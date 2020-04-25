Южно-Сахалинск, 25 апреля 2020, 08:00 — REGNUM Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла высотой до 3 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км», — отмечают в ведомстве.
Также сообщается, что в Северо-Курильске и других населенных пунктах острова не зафиксировали выпадения пепла. Угрозы для жителей Парамушира нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф от извержения протянулся на северо-восток от вулкана на пять километров.
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