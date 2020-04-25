Змеиногорск, Алтайский край, , 07:59 — REGNUM Опасения, что круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Алтайском крае значительно возрастёт, подтвердились. Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.

Таким образом, общее число заражённых коронавирусом в регионе составляет уже 215 человек, в том числе, 14 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, 20 марта прибывшей домой из Доминиканской Республики. Несмотря на признаки ОРВИ, женщину не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа, и не взяли анализы.

В итоге муж этой женщины более недели ходил на работу, считая себя здоровым. Впоследствии коронавирус выявили у тех, кто контактировал с данной семейной парой.

Ещё одна массовая вспышка инфекции произошла за счет выявленного заболевания у одного из работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы».

Накануне, 24 апреля, стало известно о первой смерти пациента, заражённого коронавирусом. Большинство выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Алтайском крае являются контактными с ранее заболевшими.

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