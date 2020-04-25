Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Бетонный гараж загорелся в Мильковском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что спасатели получили сигнал о пожаре в 13:36 по местному времени (04:36 по московскому). Огнем было охвачено потолочное перекрытие на площади в один квадратный метр. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля произошел пожар в хозяйственной постройке в поселке Ноглики на Сахалине. Пожар был потушен, пострадавших не было.

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