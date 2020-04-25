Порт-Морсби, , 07:07 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 132 километрах к западу от города Пангуна. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16,9 километров. Пока информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на востоке Румынии. Эпицентр находился в 194 километрах от столицы страны Бухареста на глубине 23 километра. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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