Буэнос-Айрес, , 02:15 — REGNUM Бунт, который заключенные устроили в тюрьме Буэнос-Айреса из-за опасения заразиться новым коронавирусом, прекращен в связи с соглашением осужденных и властей, 24 апреля сообщает портал Infobae.

Акция длилась больше девяти часов. Согласно договоренностям, медики оценят состояние здоровья осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в ходе бунта заключенных в тюрьме Буэнос-Айреса, которые подожгли спальные матрасы, пострадали 11 сотрудников исправительного учреждения.

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