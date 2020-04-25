Буэнос-Айрес, , 00:01 — REGNUM Олиннадцать сотрудников тюрьмы пострадали в результате бунта, устроенного заключёнными пенитенциарного учреждения в Аргентине. Об этом 24 апреля сообщает газета Clarín.

Участники тюремного бунта в городе Буэнос-Айресе потребовали освободить их, либо перевести под домашний арест, так как в тюрьме, по их мнению, нет условий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Участники беспорядков забрались на крышу тюрьмы и подожгли матрасы.

В результате беспорядков пострадали 11 охранников. В настоящее время власти города ведут переговоры с заключёнными.

Стоит отметить, что это не первый бунт в пенитенциарном учреждении, причиной которого стала эпидемия коронавируса. Ранее ИА REGNUM сообщало о бунте, вспыхнувшем в тюрьме в Нидерландах из-за введения ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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