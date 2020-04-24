Санкт-Петербург, , 23:03 — REGNUM Штраф за неправильно повешенный на здании администрации государственный флаг РФ был назначен по решению суда главе администрации сельского поселения в Лужском районе Ленинградской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в феврале текущего года флаг России провисел два дня в перевёрнутом виде на здании администрации Скребловского сельского поселения. Флаг в таком виде напоминал флаг Сербии, где красная полоса расположена наверху, а белая — внизу.

В отношении главы администрации поселения было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». Мировой суд рассмотрел дело и обязал чиновницу выплатить штраф в размере пять тысяч рублей.

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