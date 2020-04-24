Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Художника-граффитиста задержали после стрельбы по охране, помешавшей нанести рисунок, сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом 24 апреля сообщил «Рен-ТВ».

Инцидент произошёл в ночь на 23 апреля рядом с железнодорожной станцией в Санкт-Петербурге. Молодой человек вместе с приятелем нанесли рисунок на один из двухэтажных вагонов поезда, когда их заметила охрана.

Скрываясь от охраны, 21-летний молодой человек произвёл по преследователям несколько выстрелов из газового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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