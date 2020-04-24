Москва, , 20:12 — REGNUM Водитель такси был отключён от агрегатора Gett после инцидента с избиением клиентки в Москве. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба компании.

По данным службы поддержки, пассажирка не имеет претензий к компании Gett. Тем не менее, компанией было принято решение о блокировке водителя такси в системе Gett, так как его действия компания считает недопустимыми.

Отмечается также, что компания Gett оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в связи с произошедшим инцидентом. Уточняется, что водитель не соблюдал рекомендации Роспотребнадзора, работая без маски и перчаток.

Напомним, инцидент с избиением пассажирки водителем такси произошёл в Москве. Водитель нанёс клиентке телесные повреждения после того, как не смог считать её QR-код, а клиетка отказалась покинуть салон автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агрегаторы такси в Москве получили требование из Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) уволить водителей такси, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.

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