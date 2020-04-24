Курган, , 19:01 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек в сауне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в ночь на 25 января 2020 года 36-летний обвиняемый находился с несколькими товарищами в помещении сауны, расположенной по ул. Некрасова в Кургане. Между отдыхающими возник конфликт. Обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив четырёх человек. Стрелок с места происшествия скрылся.

Один из потерпевших получил тяжёлое ранение в голову. Другие получили небольшие травмы. Личность стрелка была быстро установлена. Оружие обнаружено при обыске и изъято.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п."а, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

На период следствия стрелок был заключён под стражу. В ближайшее время его дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.