Пермь, , 18:47 — REGNUM На территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми, произошёл пожар, сообщает 24 апреля РИА Новости.

По утверждению агентства, возгорание было быстро потушено, никто из людей не пострадал.

В тушении пожара было задействовано более 40 человек и 17 единиц техники.

Возгорание произошло в ходе подготовки емкости для некондиции к проведению ремонтных работ. Установка не разрушена и осталась в рабочем состоянии.

Пресс-служба предприятия утверждает, что на экологическую обстановку этот инцидент не повлиял.

Сотрудники МЧС выясняют причины о обстоятельства происшествия.

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