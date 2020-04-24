Пермь, 24 апреля 2020, 18:47 — REGNUM На территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми, произошёл пожар, сообщает 24 апреля РИА Новости.
По утверждению агентства, возгорание было быстро потушено, никто из людей не пострадал.
В тушении пожара было задействовано более 40 человек и 17 единиц техники.
Возгорание произошло в ходе подготовки емкости для некондиции к проведению ремонтных работ. Установка не разрушена и осталась в рабочем состоянии.
Пресс-служба предприятия утверждает, что на экологическую обстановку этот инцидент не повлиял.
Сотрудники МЧС выясняют причины о обстоятельства происшествия.
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