Самара, , 18:23 — REGNUM В отношении жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По данным ведомства, молодой человек заказал через интернет анаболические стероиды из Белоруссии. При пересечении веществами границы РФ он был задержан.

По итогам экспертизы установлено, что в стеклянных пузырьках содержится тестостерона пропианат, тестостерона энантан, тестостерона деканоат, нандролона деканоат, болденона ундециленат. Общий вес запрещенного вещества составил 17,63 гр.

В пресс-службе уточнили, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Нижегородской области. Женщина заказала через интернет препарат «Волшебные бобы» для снижения массы тела. При получении международного отправления из Казахстана она была задержана.

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