Душанбе, , 18:06 — REGNUM В Хатлонской области Таджикистана сотрудники управления Агентства по контролю за наркотиками (УАКН) изъяли более 35 килограммов наркотических веществ.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники УАКН по Хатлонской области задержали жителя Пянджского района, в багажнике машины которого были обнаружены и изъяты полиэтиленовые свёртки. Позже экспертиза установила их содержимое: 15 кг гашиша, 19 кг 190 г. опия и 965 г. метамфетамина.

В отношении задержанного, а также ещё двоих причастных к этому делу граждан по данному факту возбуждены уголовные дела по статье 200 «Незаконный оборот наркотиков» и по статье 347 «Сокрытие преступления» Уголовного кодекса Таджикистана.