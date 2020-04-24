Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в Крестецком районе, на 12 километре автотрассы Крестцы — Окуловка. Столкнулись мусоровоз «КамАЗ» и военный грузовик. В результате столкновения произошло опрокидывание обеих грузовиков.

По предварительным данным, на месте ДТП погиб 56-летний водитель «КамАЗа». На проезжую часть высыпался мусор из мусоровоза и ящики из военного грузовика. Дорога полностью перекрыта опрокинувшимися автомобилями.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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