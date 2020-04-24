Антверпен, Бельгия, , 18:00 — REGNUM В Антверпене в одном из портовых рыбных складов обнаружен контейнер с четырьмя тоннами кокаина общей стоимостью в €200 млн, сообщает 24 апреля NL Times.

По информации издания, кроме наркотиков, в контейнере с морской рыбой были найдены три автомата Калашникова.

Задержаны 14 местных жителей, по факту начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году комиссия ООН по морским перевозкам заявила, что через Антверпен проходит до 50% всего объема кокаина в Европе.

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