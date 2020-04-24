Москва, , 16:58 — REGNUM Пресненский суд Москвы арестовал до 22 июня бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волчека Дениса на срок до 22 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее 24 апреля Пресненский суд на тот же срок арестовал бизнес-партнера Волчека Зураба Плиева.

Как сообщало ИА REGNUM, подсудимым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Следствие считает, что обвиняемые пытались получить от столичного предпринимателя почти 1,5 миллиона евро за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.