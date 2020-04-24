Нижнекамск, Татария, , 17:01 — REGNUM В администрации Нижнекамска совместно с министерством здравоохранения РТ ранее уже опровергали фейковую информацию о данных по коронавирусу в городе, сообщает пресс-служба мэрии. Но в сообществе «Альянс Врачей» в социальной сети продолжают публиковать несоответствующие действительности данные о ситуации, вводя жителей в заблуждение. Якобы не хватает масок и перчаток, нагрузка на персонал в Нижнекамской больнице скорой помощи сильно увеличилась.

В реальности все сотрудники нижнекамских больниц обеспечены индивидуальными средствами защиты. Пациентов, которых нужно госпитализировать, отвозят в Казань и Набережные Челны. В Нижнекамске госпиталь имеется, но он пока резервный, там проходят лечение пациенты с пневмонией, имея отрицательный анализ на COVID-19. В Нижнекамском районе на сегодняшний день зарегистрировано 17 зараженных коронавирусом жителей. Все находятся под медицинским наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы по Татарии возбудили уголовное дело по факту распространения фейковой информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией.

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