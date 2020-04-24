Луга , Ленинградская область, , 16:36 — REGNUM В Лужском районе Ленинградской области собака напала на трехлетнего ребенка, в результате чего малышке понадобилась медицинская помощь. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел вечером 23 апреля в деревне Белая Лужского района Ленинградской области. Трехлетняя девочка гуляла на улице вместе со своей сестрой, и в какой-то момент на нее напала соседская собака.

«Ребенок получил рваные раны лица и был госпитализирован», — сообщают в ведомтсве.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.