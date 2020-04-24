Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM В Свердловской области с 1 по 11 мая пройдёт полномасштабная уборка подъездов многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств. По данным регионального министерства ЖКХ, охват жилого фонда составит 18,6 тыс. домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информационной политики.

Площадь жилого фонда, который подлежит обработке в начале мая составит свыше 23 млн квадратных метров. Уборка подъездов с применением дезинфицирующих средств будет проводиться раз в три дня. Ответственность за дезинфекцию возложат на управляющие компании.

Напомним, что решение о проведении масштабной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в целях профилактики коронавирусной инфекции было принято 23 апреля руководством Свердловской области.