Кузнецк, Пензенская область, , 16:23 — REGNUM Бывший директор одного из магазина игрушек в Кузнецке Пензенской области признана судом виновной в присвоении денежных средств в крупном размере.

Выяснилось, что с 15 августа по 12 декабря 2018 года 40-летняя жительница Кузнецка, используя свое служебное положение, собирала в торговом зале магазина невостребованные кассовые чеки. Затем при помощи персонального ключа «сторно», предназначенного для обмена и возврата товара, производила фиктивные операции по возврату фактически отсутствующих товаров. Далее денежные средства женщиной присваивались, общая сумма похищенного составила более 375 тыс. рублей.

Злоумышленница в ходе следствия вину признала частично, не соглашаясь с размером заявленного ущерба, и подала апелляционную жалобу. С ее слов, с помощью операций по возврату она покрывала постоянно образовывающуюся по вине кассиров недостачу.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и назначил наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере») в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, у экс-директора на иждивении несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, будучи директором одного из магазинов торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», в ноябре и декабре 2019 года женщина, используя чеки покупателей, аннулировала на кассе покупки, а затем оформляла возврат денег, которые затем присваивала.

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