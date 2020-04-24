Москва, , 15:54 — REGNUM Пресненский суд Москвы арестовал до 22 июня бизнес-партнера бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека Зураба Плиева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плиева Зураба Израиловича на срок до 22 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия об аресте второго фигуранта дела Волчека будет рассмотрено в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, подсудимым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.