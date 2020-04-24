Уфа, , 15:53 — REGNUM Маршруты внутреннего водного транспорта и речные паромные переправы начинают работать в Уфе. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, внутренний водный транспорт начнет свою работу с 25 апреля текущего года.

Сообщается, что исключение составляет грузовая паромная переправа «ДОК». Она заработает только после того, как окончится весеннее половодье и понизится уровень воды в реке Уфе до нормальных значений.

По словам чиновников, весь водный транспорт будут каждый день дезинфицировать для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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