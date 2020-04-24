Самара, , 15:39 — REGNUM После смертельного ДТП у водителя изъяли свыше 2,5 кг синтетического наркотика в Самарской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, водитель «ВАЗ-2114» на 1152 километре автотрассы М-5 «Урал» уснул за рулем и наехал на стоящую у обочины автомашину «Газель». В результате пассажир легковушки 1999 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда скорой помощи.

При осмотре легкового автомобиля, сотрудники полиции нашли в его салоне пакеты с веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что в них содержался наркотик синтетического происхождения массой более 2,5 кг.

Стражи порядка установили, что задержанный водитель легковушки является безработным гражданином 1994 года рождения. Он сознался в том, что хотел продать наркотическое средство в нескольких регионах России.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Помимо этого, были составлены протоколы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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