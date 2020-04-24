Оренбург, , 15:29 — REGNUM В Оренбурге продолжает гореть склад шпал на открытой площадке машинно-ремонтной станции. Площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГУ МЧС по региона Татьяна Самойлова.

Горит стеллаж со шпалами. В настоящее время пожар локализован. В его ликвидации задействовали пожарный поезд. Пожару присвоен второй ранг. Борьбу с огнем ведут девять боевых расчетов, пожарный поезд и 60 человек личного состава.

Тушение осложняет отсутствие подъездных путей к месту пожара, а также сильный ветер.

Стоит отметить, что сейчас в Оренбурге порывы ветра, по данным ГУ МЧС по региону, достигают 23 метров в секунду. В ближайшие часы ветер усилится до 26 метров в секунду. Такая погода сохранится в ближайшие сутки.

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