Краснодар, , 15:27 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт взрыва газа в жилом доме в Краснодаре 24 апреля.

«Сегодня в Краснодаре случилась трагедия — в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Эвакуировано 35 человек. Поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим и предоставить им временное жилье. Люди не должны находиться на улице или ехать к родственникам в период карантина. Мой первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр краевой столицы будут держать ситуацию на личном контроле», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в шестиэтажном жилом доме в Краснодаре днём 24 апреля. Погиб один человек.

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