Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM Первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончался 17 апреля в Ростове-на-Дону, мужчине было 34 года, он имел гражданство КНР. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном управлении минздрава 24 апреля.

«Сегодня [24 апреля] получено заключение о смерти одного из заражённых коронавирусом, который лечился в Ростове-на-Дону. Пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведённого вскрытия. Долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что пациент имел двойное гражданство и для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из другой страны. Причина смерти сегодня установлена, однако патоморфологические исследования ещё проводятся», — уточнили в ведомстве.

Согласно медицинскому свидетельству о смерти, гражданин КНР скончался в результате осложнений, которые вызвала новая коронавирусная инфекция. У мужчины развилась двусторонняя пневмония. К смерти также привёл сепсис, указано в документе.