Москва, , 15:17 — REGNUM Следственный комитет просит Пресненский суд Москвы арестовать бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Пресненский суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 июня в отношении Волчека Дениса Геннадьевича и Плиева Зураба Израиловича», — сказал собеседник агентства.

Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.