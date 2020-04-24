Саратов, , 15:51 — REGNUM В Саратове семилетнему мальчику-инвалиду неоднократно отказывали в получении бесплатных лекарств. Мать ребенка обратилась в прокуратуру Кировского района с целью разобраться в сложившейся ситуации.

Установлено, что ребенок имеет право на льготные лекарства, но медработники не выписывали рецепты на них из-за невозможности указания торгового наименования препаратов. Главному врачу Саратовской городской поликлиники №11 внесено представление. Требования прокуратуры удовлетворены, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ребенок-инвалид до конца 2020 года полностью обеспечен жизненно необходимыми лекарствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минздрав Иркутской области отказал в выдаче бесплатных лекарств ребёнку с врождённым пороком сердца. Добиваться справедливости пришлось через суд.

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