Киев, 24 апреля 2020, 14:53 — REGNUM В Голосеевском районе Киева на территории Байкового кладбища в пяти местах подожгли мусор, сообщили 24 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Вызов поступил вечером 23 апреля. Прибыв на место, пожарные обнаружили горящий мусор на территории кладбища общей площадью 100 кв. метров. Огонь потушили, в результате пожара никто не пострадал.
В пресс-службе добавили, что причиной пожара стал поджог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области выгорели несколько десятков гектаров травы и леса. По словам очевидцев, огонь поднимался на высоту четырёхэтажного дома.
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