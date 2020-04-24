Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга злоумышленник облил бензином и поджёг здание, в котором трудятся сотрудники местного муниципального образования. Зданию нанесен большой ущерб. Преступник задержан по горячим следам — им оказался работающий в поселке мигрант из азиатской страны СНГ. В ту же ночь он устроил пожар на детской площадке.

Пожар в административном здании на улице Советской начался 22 апреля около 02:30. По данным СМИ, в двухэтажном здании, где находятся кабинеты муниципального совета и администрации, горели перекрытия на площади в 40 кв. м. Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ущерб собственнику здания составил около 6,5 млн рублей, люди от огня не пострадали.

Было установлено, что здание умышленно подожгли, в связи с этим возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 41-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, проживающий в поселке Песочный, работает трактористом. Он ранее судим. Мужчина дал явку с повинной», — сообщили 24 апреля в пресс-службе Главка МВД России.

Поджигатель приехал к зданию на велосипеде, вылил из канистры бензин и поджёг. Велосипед злоумышленник успел перекрасить с целью сокрытия следов преступления, его нашли полицейские.

Как установлено, преступление совершено подозреваемым из хулиганских побуждений в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также установлено, что злоумышленник причастен к поджогу деревянного домика на детской площадке в 6-м квартале поселка Песочный в ту же ночь.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — отметили в ГУ МВД России.