Лысогорский район, , 14:45 — REGNUM В Саратовской области Лысогорский районный суд признал виновной 43-летнюю бывшую начальницу отдела почтовой связи за присвоение денежных средств, принадлежащих почтовому отделению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина, 10 августа 2019 года, используя свое служебное положение, похитила из кассы отделения почты денежные средства на сумму более 35 тыс. рублей и присвоила их. 14 августа того же года экс-руководитель с помощью программного обеспечения перевела принадлежавшие почтовой компании денежные средства в сумме 550 тыс. рублей на свой счет, а затем на счета других лиц. В этот же день она распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Судом для злоумышленницы по совокупности преступлений назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего начальника подразделения Учалинского почтамта подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества в Башкирии. Подозреваемая похитила 148 тысяч рублей из кассы почтового подразделения. Эти деньги она потратила по своему усмотрению.

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