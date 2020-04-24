Самара, , 14:33 — REGNUM Водителя автомобиля, который насмерть сбил пешехода, разыскивают в Самарской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, ДТП произошло 24 апреля. На 38 км автотрассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» автомобиль сбил на мужчину 1971 года рождения, который шел дороге.

Сообщается, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер до прибытия врачей. После аварии водитель автомобиля скрылся с места ДТП и не помог пешеходу.

В настоящее время полицейские разыскивают водителя и ищут очевидцев данной аварии.

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