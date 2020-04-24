Козельск, Калужская область, , 14:28 — REGNUM Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по ракетным войскам стратегического назначения прекратил расследование обстоятельств гибели 21-летнего солдата-контрактника Сергея Сафонова, которого осенью 2019 года нашли мёртвым в кабинете командира части гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН, дислоцируемой в городе Козельске Калужской области. Командир части сам предложил военнослужащему заночевать у него в кабинете, а не в казарме во избежание конфликта с сослуживцами. Об этом 23 апреля сообщает «Новая газета».

Солдаты Mil.ru

Ранее возбужденное уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» военные следователи закрыли с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Однако родственники погибшего военнослужащего не верят в версию следствия о самоубийстве. На теле солдата были обнаружены ссадины и кровоподтеки, нанесённые за несколько часов до его смерти. Ранее мать солдата рассказала одной из центральных газет, что её сына избивают сослуживцы, которых он уличил в воровстве.

Подозрения родственников подтвердила независимая экспертиза, которая исключила самоубийство. Впрочем, военные следователи не «увидели» в данном уголовном деле состав преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Солдат-срочник найден мёртвым в военной части под Калугой