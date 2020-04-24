Чита, , 14:24 — REGNUM Группировка авиационных пожарных экстренно увеличена в Забайкальском крае для снятия угрозы перехода огня на четыре населённых пункта. Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба Авиалесоохраны.

Пожар распространяется в районе Ивано-Арахлейских озёр, где расположены населённые пункты Беклемишево, Преображенка и Иван-Озеро. Пламя перешло на лес с подожённой сухой травы, ветер распространяет его в разные стороны.

Авиапожарные выдвинулись на место ночью, они тушат местность в Читинском и Новотроицком районах. Тушение огня идёт в редколесье, болотистой местности и на каменистых россыпях. Пламя подошло к посёлку Иван-Озеро на расстояние 2 км, оно приблизилось с прилегающих к лесу территорий.

«Кроме того, огонь уходит в сторону марей, по которым пожар распространяется молниеносно», — отметили в Авиалесоохране.

В борьбе с огнём задействованы 153 человека, в районе пожаров наблюдается буря, температура воздуха +30 градусов. Пожары по-прежнему начинаются по вине человека, отметили в ведомстве.