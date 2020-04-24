Кемерово, , 13:54 — REGNUM В Кемеровской области в последнее время количество выездов на тушение сухой травы доходит до 80 раз в сутки, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Уточняется, что причина практически каждого из них — неосторожное обращение с огнём.

«Менее чем за 10 дней особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России возбуждено 186 административных расследований, составлено 78 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены — 63 человека», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что накануне, 23 апреля, в трёх населенных пунктах области в результате пожаров были уничтожены более 50 строений, из них 21 — жилое, восемь — нежилых, 22 — хозяйственные постройки. По предварительным данным, причина пожаров — неосторожное обращение с огнём.

К ежедневной профилактической работе, помимо пожарных, привлечены волонтёры и старосты сельских населённых пунктов.