Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Курганской области установлено ограничение на перемещение граждан и транспортных средств из других регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области заранее предупреждает уральцев о введенных в соседней Курганской области ограничений, просит с пониманием относиться к профилактическим мерам», — отметили в пресс-службе.

В частности, в Зауралье не пустят водителей и граждан, имеющих прописку в других регионах России. За исключением тех, кто прибывает в Курганскую область для работы на предприятиях, лечения или участия в церемонии похорон. Также будут пропускать водителей, следующих на транспортных средствах по транзитным маршрутам, или осуществляющих междугородние доставки.

Для контроля за ситуацией на границе Свердловской и Курганской областей будет организована круглосуточная работа постов дорожно-патрульной службы полиции.