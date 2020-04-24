Уфа, , 13:34 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего ребенка возбуждено в Башкирии. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, после исчезновения девятилетнего мальчика в Башкирии следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Они установили, что днем 22 апреля текущего года ребенок ушел из дома своего дедушки в селе Нижний Ташбукан, где гостил вместе со своими родителями. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Поиски мальчика ведут сотрудники правоохранительных органов, а также добровольцы и односельчане. Ребенка ищут свыше 190 человек. В настоящее время проверяется территория села и прилегающие к нему территории. Кроме этого исследуется протекающая в селе речка.

Стражи порядка просят всех, кто знает о месте нахождении мальчика сообщить в ближайшее отделение полиции.

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