Москва, , 13:31 — REGNUM Сотрудник полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на студента медицинского института в Москве, приехавшего из Ирана, сообщили 24 апреля на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, он должен был встретиться со своей знакомой. Накануне происшествия студент получил перевод и носил деньги в рюкзаке. Девушка приехала на встречу на автомобиле, но не одна, а с тремя мужчинами. Она пригласила студента в машину. В салоне у иранца, угрожая пистолетом и ножом, забрали телефон и рюкзак, в котором находились денежные средства и документы. Преступники скрылись, а общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Позднее полицейские задержали одного из подозреваемых на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»). Поиски соучастников продолжаются.