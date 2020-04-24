Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Пожарным удалось стабилизировать ситуацию с природными и техногенными пожарами в Новосибирской области. Однако столица региона до сих пор затянута смогом. Усложняет ситуацию и пыль, которая при порывах ветра поднимается в воздух. Кроме того, новосибирцы жалуются на запах гари, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По предварительной информации областного управления МЧС РФ, накануне, 23 апреля, из-за перехода пала травы были уничтожены фельдшерско-акушерский пункт и два жилых дома в населённом пункте Комаровка Кыштовского района, один жилой дом в поселке Красный Яр Тогучинского района и 72 строения в садовых обществах региона.

«25 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. 26−27 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли (взвешенные вещества)», — уточняет Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным сервиса CityAir, индекс загрязнённости воздуха к 17:00 сегодня, 24 апреля, — 6 по 10-балльной шкале, на 11:00 сегодня, 24 апреля, он составлял 7 баллов.