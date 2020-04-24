Хорол, 24 апреля 2020, 13:26 — REGNUM Огонь охватил более 40 гектаров лесов и полей Полтавской области, сообщило 24 апреля местное издание Poltava.to.
Возгорание произошло возле села Бовбасовка.
«Пожар под Хоролом. Или у них там на полях нефть проступает, или в Хороле вышли на новый уровень поджога сухой травы. Хороший был домик у дороги», — сказано в описании одного из видео с места событий.
Открыто уголовное дело, полиция ищет подозреваемого в поджоге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе на территории мужского монастыря УПЦ произошёл пожар. В пресс-службе монастыря заявили, что имел место поджог.
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