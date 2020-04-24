Хорол, , 13:26 — REGNUM Огонь охватил более 40 гектаров лесов и полей Полтавской области, сообщило 24 апреля местное издание Poltava.to.

Возгорание произошло возле села Бовбасовка.

«Горел камыш, потом огонь перешёл на лес. Пожарные ничего не могли сделать, огонь был высотой с четырёхэтажный дом», — рассказал журналистам местный житель.

«Пожар под Хоролом. Или у них там на полях нефть проступает, или в Хороле вышли на новый уровень поджога сухой травы. Хороший был домик у дороги», — сказано в описании одного из видео с места событий.

Открыто уголовное дело, полиция ищет подозреваемого в поджоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе на территории мужского монастыря УПЦ произошёл пожар. В пресс-службе монастыря заявили, что имел место поджог.

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