Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Две линии по производству медицинских масок доставили в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Одна линия будет смонтирована на заводе «Медсинтез», а вторая на одном из предприятий Челябинской области. Мощность одной линии — пять миллионов масок в месяц.

Отметим, что оборудование закуплено на средства уральских компаний «Сима-ленд» и РМК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорт Екатеринбурга прибыл гуманитарный груз закупленный в Китае. На данный момент самолёты совершили уже три рейса и доставили 100 тонн медицинских масок, халатов и других необходимых для профилактики коронавирусной инфекции предметов и оборудования.

До конца недели в «Кольцово» должен прилететь четвёртый рейс из Китая, в котором помимо масок и халатов доставят экспресс-тесты.