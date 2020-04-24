Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Эпидемиологи Свердловской области призвали граждан отказаться от посещения кладбищ в ближайшие недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении посещения кладбищ важно не только в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции. На Урале начинался сезон активности клещей, причем в этом году их активность особенно повышена, что вызвано ранней весной», — уточнили в департаменте.

По данным свердловского управления Роспотребнадзора, с начала года в регионе зарегистрировано в 2,6 раза больше случаев нападения клещей на человека чем в 2019 году. Всего в Свердловской области клещи укусили 1142 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и два случая заболевания клещевым боррелиозом.

Также в области начинается акарицидная обработка территорий. Всего будет опрыскано 12,2 тыс. гектаров в парках и лесопарковых зонах.