Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по сообщениям в СМИ о найденном на теплотрассе 11-летнем мальчике, больным инфекционным заболеванием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Предварительно установлено, что сотрудники благотворительной организации подобрали ребёнка на теплотрассе и доставили его в больницу. Мальчик проживает в многодетной семье, где помимо него есть ещё шесть детей.

«Контроль над ребёнком в данной семье был утрачен, и он стал обитать на теплотрассе, где его состояние здоровья значительно ухудшилось. В настоящее время малолетний ребёнок находится в больнице», — уточнили в пресс-службе.

Также сотрудники благотворительной организации обнаружили на теплотрассе ещё троих беспризорных детей в возрасте от 11 до 13 лет.

По данным фактам проводится проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что заболевший ребёнок год назад уже доставлялся сотрудниками той же благотворительной организации в больницу.