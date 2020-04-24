Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной. Горят шпалы, складируемые на открытой площадке, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте происшествия работают девять боевых расчетов и 30 пожарных. Не исключено, что в ликвидации огня задействуют пожарные поезд.

«Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер», — представитель ГУ МЧС по региону.